Nesma Airlines annuncia il rebranding che si trasforma in flyplus

(Teleborsa) - Nesma Airlines ha annunciato la trasformazione del brand in flyplus e attende entro fine ottobre il rilascio ufficiale del Certificato di operatore aereo aggiornato da parte dell’Autorità Egiziana per l’Aviazione Civile.



Il rebranding verrà accompagnato da un ampliamento delle attività operative dall’Aeroporto Internazionale di Sphinx e l’attuale flotta di 13 aeromobili raggiungerà i 21 velivoli entro il 2027, con collegamenti più frequenti e capillari tra l’Egitto e le principali città italiane.



"La transizione a flyplus rappresenta il culmine della nostra ambiziosa strategia di crescita. Non stiamo semplicemente cambiando nome: stiamo ampliando la nostra flotta, migliorando il prodotto di bordo con una nuova Business Class ed espandendo significativamente la nostra presenza dall’Aeroporto Internazionale di Sphinx e il mercato italiano è un pilastro fondamentale di questa visione", ha dichiarato Mohamed Elsherif, chief commercial officer di flyplus.



Nonostante il brand commerciale si trasformi in flyplus, la ragione sociale, il management e i principali codici operativi della compagnia, inclusi il codice Iata Ne e il codice Icao Nma, rimarranno invariati, allo scopo di garantire continuità operativa e commerciale.

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