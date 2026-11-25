Eventi e scadenze del 25 novembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 25/11/2026

Appuntamenti:

Sandvik - Capital Markets Day - Tampere (Finlandia), sito di Sandvik Mining - Incontro con investitori istituzionali, analisti e media finanziari, con un aggiornamento sui principali risultati e sulle priorità strategiche del gruppo. Tra gli interventi, Stefan Widing (Presidente e CEO) e Cecilia Felton (CFO) (da martedì 24/11/2026 a mercoledì 25/11/2026)

CNR - Congresso nazionale su etica della ricerca e Patrimonio culturale - Roma, CNR, Aula Marconi - 1ª edizione del congresso biennale promosso dalla Commissione per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca del CNR e organizzato dal Centro Interdipartimentale per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca. Il confronto sarà dedicato a sicurezza della ricerca e diplomazia culturale, esposizione museale e conservazione, studio dei resti umani e archeologia nelle aree di crisi, IA applicata all'archeologia e standard etici. Tra gli interventi, Cinzia Caporale (Coordinatore della Commissione e del Centro interdipartimentale), Marco Arizza (Responsabile dell'Unità di ricerca su Etica e Patrimonio culturale) e Louis Godart (Accademico dei Lincei) (da martedì 24/11/2026 a mercoledì 25/11/2026)

Mid & Small Milan 2026 - Palazzo Mezzanotte, Milano - L'Investor Conference è organizzata da Virgilio IR con Alantra e Intermonte, per gli investitori nazionali e internazionali e dedicata alle piccole e medie imprese quotate su Euronext Milan (EXM), incluse quelle appartenenti al segmento STAR, di Borsa Italiana. Durante l'evento le aziende avranno la possibilità di presentare i propri piani di crescita e i risultati, in incontri one to one o in piccoli gruppi. Partecipano: ABP Nocivelli, Aquafil, Banca Sistema, Biesse, Comer Industries, Esprinet, Eurotech, Expert.ai, FAE Technology, Fine Foods, Generalfinance, Gens Aurea, ICOP, Industrie Chimiche Forestali, Italian Wine Brands, LU-VE Group, Neodecortech, Orsero, Pattern, Piquadro, Racing Force Group, SECO, Sicily by Car, Tesmec, Unidata,Aeroporto di Bologna, Alia Mentis, Altea Green Power, B&C Speakers, Credem, Cy4gate, Dexelance, eDreams ODIGEO, Fiera Milano, Gefran, GPI, Intred, Italian Exhibition Group, Kruso Kapital, Lindbergh, Mare Group, Nouveau Monde Graphite, Omer, Rai Way, RES, REVO Insurance, Somec, Sys-Dat e Zignago Vetro (da martedì 24/11/2026 a mercoledì 25/11/2026)

IBE Intermobility Future Ways 2026 - Rimini, Fiera di Rimini - La 12ª edizione della manifestazione, organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, ASSTRA e AN.BTI Confcommercio, con il supporto tecnico di EIT Urban Mobility e dell'Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility, riunisce oltre 100 aziende, stakeholder e operatori del settore. Al centro dell'evento i temi del trasporto pubblico, della sharing mobility, dei dati, dell'innovazione e della sostenibilità, con un confronto tra costruttori di veicoli, imprese dell'innovazione digitale e istituzioni sulle sfide e le opportunità della mobilità condivisa (da martedì 24/11/2026 a giovedì 26/11/2026)

Il Salone dei Pagamenti 2026 - Payvolution - Allianz MiCo Milano - 11ª edizione dell'importante appuntamento italiano su innovazione e pagamenti, Payvolution People è il filo conduttore di questa edizione. Futuro dei pagamenti, moneta digitale, intelligenza artificiale, evoluzione degli strumenti e dei servizi grazie a innovazione e tecnologia applicati ai pagamenti digitali. All'evento, promosso da ABI, partecipano Istituzioni, banche, PA, operatori del settore, imprese, aziende tecnologiche, Fintech, startup e incubatori. Tra gli interventi, Antonio Patuelli, Presidente ABI e Marco Elio Rottigni, Direttore Generale ABI (da martedì 24/11/2026 a giovedì 26/11/2026)

Vertice UE-Balcani occidentali - I leader dell'UE e dei Balcani occidentali si riuniranno a Bruxelles per sottolineare l'importanza strategica delle relazioni tra l'UE e i Balcani occidentali, e offrire inoltre l'opportunità di ribadire l'impegno dell'UE a favore della prospettiva di adesione dei Balcani occidentali e di incoraggiare i partner ad accelerare l'attuazione di riforme decisive e a rispettare gli impegni necessari per progredire nel loro percorso verso l'UE

Assemblea annuale ANCI - Cara Italia - Verona, Veronafiere - 43ª edizione, organizzata da ANCI e ANCIComunicare e dedicata agli 80 anni della Repubblica, con l'apertura il 25 novembre alla presenza del Presidente della Repubblica. Il confronto sarà dedicato a casa e pubblica amministrazione, energia e clima, sicurezza urbana e al Rapporto "Le leve per la crescita". Tra gli interventi, il Presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi, l'AD di CDP Dario Scannapieco, il Presidente e AD di Enel Italia Francesca Gostinelli, l'AD di A2A Renato Mazzoncini, l'AD di Edison Nicola Monti, l'AD di Acea Fabrizio Palermo e l'AD e DG del Gruppo FS Gianpiero Striscuglio. Presenti i Ministri Salvini, Tajani, Piantedosi, Urso, Calderone, Zangrillo, Mazzi, Locatelli, Schillaci, Lollobrigida, Pichetto Fratin e Foti (da mercoledì 25/11/2026 a venerdì 27/11/2026)

BCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

Stati Generali della Natalità - Roma, Auditorium Conciliazione - 6ª edizione, ideata dal Presidente della Fondazione per la Natalità Gigi De Palo. Il confronto sarà dedicato al quadro demografico, al ruolo delle istituzioni e delle imprese nel sostegno alle famiglie, con la presentazione dell'Alleanza per la Natalità. Tra gli interventi, il Commissario europeo con delega alla demografia Dubravka Suica, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Presidente dell'ISTAT Francesco Maria Chelli, il DG dell'INPS Valeria Vittimberga, il DG dell'INAIL Marcello Fiori e l'AD di Angelini Industries Sergio Marullo Di Condojanni (da mercoledì 25/11/2026 a giovedì 26/11/2026)

Fed - Beige Book

09:30 - Healthcare Summit 2026 - Roma, Museo dell'Ara Pacis - Evento promosso da Il Sole 24 Ore dedicato alle principali sfide che attendono il sistema sanitario italiano. Interverranno tra gli altri Orazio Schillaci, Ministro della Salute, Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Federico Silvestri, AD Il Sole 24 Ore, Marcello Cattani, Presidente Farmindustria, Robert Giovanni Nisticò, Presidente AIFA e Ramon Palou de Comasema Sureda, Presidente e AD Merck Italia

10:00 - ConfSalute - Annual Meeting - Roma, Confcommercio - Incontro annuale di ConfSalute, la federazione di Confcommercio dedicata al settore della salute

10:00 - Centro Economia Digitale - Rapporto Strategico CED 2027 - Roma, Palazzo Piacentini - Presentazione del Rapporto "Industria Italia: Execution. Agenda operativa per la politica industriale", basato su un'indagine presso undici grandi gruppi che operano e investono in Italia, con la proposta di un Patto Industria Italia tra Stato e imprese. Apre il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, conclude il Capo di Gabinetto del MIMIT, Federico Eichberg. Intervengono il Fondatore e Presidente del CED, Rosario Cerra, e, nelle tavole rotonde, rappresentanti di AWS, Enel, Eni, FiberCop, Fincantieri, Google, Gruppo FS Italiane, HPE, INWIT, Microsoft e Open Fiber

10:00 - Columbia Threadneedle Investments - Outlook 2027 - Milano, sede di Columbia Threadneedle Investments - Incontro con la stampa dal titolo "Outlook: cosa aspettarsi dai mercati nel 2027?", dedicato all'analisi dei mercati, al contesto macroeconomico e alle prospettive per il prossimo anno. Intervengono Tommaso Tassi (Country Head Italia di Columbia Threadneedle Investments) e Anthony Willis (Senior Economist di Columbia Threadneedle Investments)

10:00 - Confindustria - Rapporto Industria 2026 - Roma, Confindustria, Sala Pininfarina - Presentazione del Rapporto del Centro Studi Confindustria sulle tendenze e le trasformazioni della manifattura italiana nel contesto economico globale. Il confronto sarà dedicato alle sfide strutturali della manifattura, al ruolo della politica per una nuova strategia industriale e al punto di vista degli imprenditori. Tra gli interventi, il Direttore del Centro Studi Confindustria Alessandro Fontana e il Vicepresidente di Confindustria per il Centro Studi Lucia Aleotti

10:30 - Camera dei Deputati - Proiezione del film "Se domani non torno" - Sala della Regina - In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, proiezione del film diretto da Paola Randi e prodotto da Notorious Pictures, che racconta la storia di Giulia Cecchettin. Introduce il Vicepresidente della Camera Anna Ascani, con l'intervento di Gino Cecchettin

11:00 - Confindustria Moda - Lo Stato della Moda - Roma, Palazzo Grazioli - Presentazione del rapporto "Scenario Economico del Settore Tessile-Abbigliamento della Moda Italiana", con il quadro economico del settore e le sue principali dinamiche. Intervengono il Presidente di Confindustria Moda, Luca Sburlati, e il Direttore Generale, Gianfranco Di Natale

11:00 - ASSOAMBIENTE - L'Italia che Ricicla 2026 - Roma, Confagricoltura, Sala Serpieri - Presentazione della nuova edizione del rapporto promosso da ASSOAMBIENTE con il patrocinio di MASE e ISPRA. Lo studio sarà illustrato da REF, seguito da un focus dei presidenti delle filiere del riciclo su trend e criticità dei singoli comparti. Tra gli interventi, Chicco Testa (Presidente di ASSOAMBIENTE), Pierfrancesco Maran (Presidente della Commissione ENVI del Parlamento Europeo), Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da confermare), Maria Alessandra Gallone (Presidente dell'ISPRA, da confermare) e Paolo Barberi (Presidente di UNICIRCULAR)

11:30 - Next AI Infra - Roma, Palazzo Wedekind - Giornata promossa da Infracorp dal titolo "L'intelligenza artificiale e le infrastrutture strategiche del Paese". Il confronto sarà dedicato al ruolo dell'IA per energia e data center, porti, trasporto aereo e ferroviario, difesa, spazio e sicurezza cibernetica. Tra gli interventi, il Fondatore e Presidente Esecutivo di Infracorp Filippo Ghirelli, il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, il Presidente di Caio Digital Partners Francesco Caio, il Presidente di ITA Airways Sandro Pappalardo e il Presidente della Fondazione Med-Or Marco Minniti

16:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'8ª edizione di "NSE - New Space Economy European Expoforum", organizzata da Fiera Roma in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana

17:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Verona - Cerimonia di apertura della 43ª Assemblea ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BTP Short - BTP€i

Aziende:

(Fino a mercoledì 25/11/2026) RES - Appuntamento: Incontri con investitori istituzionali italiani e internazionali nell'ambito della nona edizione della Mid & Small Milan 2026 Conference - Palazzo Mezzanotte, Milano - Temi: risultati del primo semestre 2026 e strategie di sviluppo industriale

Dexelance - Appuntamento: Incontro con la comunità finanziaria: il management partecipa alla conferenza "Mid & Small 2026", organizzata da Virgilio IR in collaborazione con Alantra e Intermonte presso Palazzo Mezzanotte (Milano)

GPI - Appuntamento: Presentazione Analisti

Intesa Sanpaolo - Appuntamento: Data per il pagamento dell’acconto dividendi deliberato dal Consiglio di Amministrazione

Lindbergh - Appuntamento: Incontro con analisti e investitori alla conferenza Mid&Small - Milano

Mare Engineering Group - Appuntamento: Incontro con analisti e investitori alla conferenza Mid&Small - Milano -

SG Company - Assemblea: Sede straordinaria: Modifica dell'articolo 15 dello statuto sociale in materia di convocazione dell'assemblea e modifica del regolamento dei “Warrant SG Company 2018-2028” con riferimento al prezzo e ai periodi di esercizio e al termine di scadenza, senza aumento del capitale sociale - unica convocazione





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

Condividi

```