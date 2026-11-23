SG Company, azioni proprie al 3,64% del capitale sociale

(Teleborsa) - SG Company ha comunicato di aver acquistato, nel periodo dal 16 al 20 novembre 2026, un totale di 131.250 azioni proprie, pari allo 0,3468% del capitale sociale, a un prezzo lordo medio di circa 0,402 euro per azione, per un controvalore complessivo di 52.714,50 euro.



Le operazioni rientrano nel programma autorizzato dall'assemblea ordinaria del 28 aprile 2026 e sono state coordinate da Intermonte SIM.



Al 23 novembre, il gruppo attivo nei servizi integrati di comunicazione e marketing detiene direttamente 1.377.723 azioni proprie, pari al 3,64% del capitale sociale.







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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