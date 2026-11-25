FiberCop, EBITDAaL in crescita del 15% nel terzo trimestre: confermata la guidance 2026

(Teleborsa) - I risultati finanziari del terzo trimestre 2026 di FiberCop mostrano una performance positiva in linea con le previsioni e la guidance del management per il 2026.



Marco Nespolo, Amministratore Delegato di FiberCop, ha commentato: "La performance del terzo trimestre di FiberCop conferma la traiettoria positiva dei risultati finanziari e operativi della società. La crescita a due cifre dell’EBITDAaL organico, sostenuta dai progressivi benefici del nostro programma di efficientamento dei costi, dal miglioramento del trend dei ricavi e dall’accelerazione del rollout della fibra, dimostrano la nostra capacità di combinare la disciplina finanziaria con la realizzazione di investimenti strategici in infrastrutture. Le nostre priorità rimangono chiare: rafforzare l’efficienza operativa, rispettare i nostri impegni e creare le condizioni per una crescita sostenibile di lungo termine. Tenendo ben saldi i nostri obiettivi per il 2026, siamo concentrati nel consolidare il ruolo di FiberCop come abilitatore della trasformazione digitale dell’Italia".



I risultati del terzo trimestre



I ricavi si sono attestati a 932 milioni di euro, in costante miglioramento nel corso dell’anno, e hanno beneficiato delle maggiori vendite B2B2B in quanto la contrattualizzazione di nuovi servizi e attività ancillari ha compensato in gran parte l’effetto della dinamica delle linee attive sul B2B2C; tali servizi e attività B2B2B dovrebbero sostenere un’ulteriore stabilizzazione dei ricavi verso la fine dell’anno. Le linee attive gestite da FiberCop si sono attestate a 13,2 milioni con una solida performance operativa nelle linee attive FTTH, in crescita del +24% nel terzo trimestre 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con una quota del 69% delle nuove attivazioni nette di FTTH nel secondo trimestre del 2026 (sugli ultimi dati AGCOM disponibili). I ricavi non riflettono ancora gli effetti positivi del nuovo regime dei prezzi wholesale.



L’EBITDAaL organico è cresciuto significativamente del 15% su base annua, attestandosi a 516 milioni di euro, mostrando una continua progressione trimestrale nel 2026. Questo risultato è stato supportato dalla resilienza dei ricavi e in buona parte dal contributo graduale e costante apportato dalle iniziative di efficienza dei costi condotte durante la prima metà del 2026 e anche in precedenza. Il margine di EBITDAaL per il terzo trimestre è aumentato del 55%, circa 8 punti percentuali in più rispetto al terzo trimestre 2025.



Gli investimenti totali, compresi i leasing, hanno registrato una significativa riduzione di 84 milioni di euro, pari a una riduzione complessiva del 17% rispetto al terzo trimestre 2025, attestandosi a 416 milioni di euro, grazie alle efficienze implementate in ambito HR, IT e altre attività operative che dovrebbero produrre ulteriori benefici nel quarto trimestre 2026 e nel 2027.



Il programma di rollout dell’FTTH di FiberCop ha registrato un’accelerazione nel terzo trimestre con 15,9 milioni di UI (Unità Immobiliari) raggiunte, raggiungendo così il 78% dell’obiettivo totale di rollout al 2027 (+ 2,3 milioni dal terzo trimestre 2025, pari a una crescita del 17%) come risultato dell’attenzione rivolta al Piano Autonomo dopo il completamento del 100% degli obiettivi associati al rollout del PNRR.



Nei primi nove mesi 2026 gli investimenti totali hanno raggiunto 1.686 milioni di euro, rimanendo sostanzialmente stabili su base annua nonostante l’ulteriore accelerazione del rollout dell’FTTH da parte della società, per effetto dell’efficienza di rollout e della progressiva riduzione degli investimenti in manutenzione (per effetto della maggiore incidenza delle nuove tecnologie). Si prevede che gli investimenti per l’intero anno rimangano inferiori alle stime iniziali per il raggiungimento degli obiettivi di rollout a costi inferiori e per la graduale introduzione di altre iniziative di investimento nella crescita previste quest’anno.



L’indebitamento netto a settembre 2026 si è attestato a 12,5 miliardi di euro (dai 10,9 miliardi di euro registrati alla fine del 2025) come conseguenza prevista dell’attuazione del piano di investimento accelerato. Tuttavia la leva finanziaria è rimasta stabile a 6,9x rispetto a giugno 2026, in linea con la guidance secondo la quale la leva dovrebbe rimanere stabile fino alla fine dell’anno, grazie all’espansione dell’EBITDAaL organico nel terzo trimestre 2026. Il margine di liquidità ha raggiunto 3,8 miliardi di euro, inclusa la liquidità e una linea di credito revolving concessa e interamente disponibile, in aggiunta alle ulteriori linee di debito concesse e ancora non utilizzate negoziate nel corso dell’anno. La liquidità corrente copre sostanzialmente il fabbisogno di finanziamento e di rifinanziamento previsto di FiberCop fino alla fine del 2028, riducendo così il rischio del profilo finanziario della Società.

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