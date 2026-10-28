Stellantis, perdita netta in calo del 90% nel terzo trimestre: confermata la guidance 2026

Filosa: "confermiamo l’aspettativa di generare un flusso di cassa industriale positivo nel 2027"

(Teleborsa) - Stellantis chiude il terzo trimestre 2026, con ricavi netti in crescita dell’1% su base annua e pari a 37,6 miliardi di euro. La crescita è stata sostenuta dall’aumento dei volumi nell’Europa allargata e, in Sud America, dalla stabilità dei volumi e dall’andamento favorevole dei cambi. In entrambe le regioni, i ricavi netti sono aumentati del 3% su base annua. In Nord America, i ricavi netti sono diminuiti del 3%, principalmente per effetto di minori volumi conseguenti a un fermo programmato della produzione. In Medio Oriente e Africa, il calo dei volumi ha determinato una riduzione dei ricavi netti del 19%, mentre nell’Asia-Pacifico i ricavi netti sono diminuiti del 7%, per effetto di minori volumi.



Perdita netta in calo del 90% e liquidità a 42,7 miliardi

La perdita netta nel terzo trimestre del 2026 è stata pari a 0,5 miliardi di euro, con un miglioramento del 90% rispetto all’anno precedente, quando i risultati erano stati penalizzati da voci significative. L’utile operativo rettificato è stato di 0,3 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2026, con un margine AOI dello 0,7%, in crescita di 50 punti base su base annua. Ciò rappresenta un miglioramento di 0,2 miliardi di euro rispetto al terzo trimestre del 2025, con tutte le regioni che registrano margini AOI positivi, ad eccezione dell’Europa allargata.



Il flusso di cassa industriale è migliorato di 0,3 miliardi di euro, attestandosi a -4,0 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2026. La liquidità disponibile industriale si è attestata a 42,7 miliardi di euro, pari al 26% dei ricavi netti degli ultimi 12 mesi e rimanendo nell’intervallo di liquidità obiettivo dell’Azienda, compreso tra il 25% e il 30%.



Guidance confermata per il 2026 e flusso di cassa positivo atteso nel 2027

Stellantis conferma la guidance per il 2026, così come un flusso di cassa industriale positivo nel 2027.



I costi netti relativi ai dazi per l’intero esercizio sono stimati a 1,0 miliardi di euro, di cui 0,6 miliardi di euro sono stati sostenuti nei primi

nove mesi dell’anno.



"Nel corso del trimestre abbiamo compiuto ulteriori progressi nella prima fase di esecuzione del piano FaSTLAne 2030, con il lancio di nuovi prodotti, accelerando sulle partnership come programmato e conseguendo miglioramenti significativi su produzione e qualità. Parallelamente, il nostro Value Creation Program sta progredendo rapidamente, con benefici già nei risultati del trimestre e siamo sulla rotta per implementare entro fine anno almeno il 40% dei 6 miliardi di euro di efficienze complessive su base annua. Su queste basi, commenta il CEO Antonio Filosa, confermiamo la nostra guidance per il 2026 e l’aspettativa di generare un flusso di cassa industriale positivo nel 2027".



Stellantis ha annunciato che il Maserati Day si terrà il 10 dicembre a Modena.

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