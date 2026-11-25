Francoforte: risultato positivo per Continental

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,86%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Continental più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico del produttore di pneumatici mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 69,44 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 70,38. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 68,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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