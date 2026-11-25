Francoforte: risultato positivo per Continental
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,86%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Continental più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico del produttore di pneumatici mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 69,44 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 70,38. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 68,82.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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