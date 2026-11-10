Francoforte: scambi in positivo per Continental
(Teleborsa) - Avanza la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che guadagna bene, con una variazione del 2,04%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Continental rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo del produttore di pneumatici classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 74,24 Euro e primo supporto individuato a 73,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 74,68.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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