Francoforte: andamento sostenuto per Continental

(Teleborsa) - Avanza la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto , che guadagna bene, con una variazione dell'1,94%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Continental mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,64%, rispetto a +1,57% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di pneumatici rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 76,24 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 75,02. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 77,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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