Francoforte: balza in avanti Continental

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto , in guadagno del 2,05% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Continental rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di pneumatici rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 72,45 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 70,49. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 74,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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