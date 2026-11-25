Londra: andamento rialzista per Airtel Africa

(Teleborsa) - Seduta positiva per l' azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa , che avanza bene del 2,06%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Airtel Africa rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario tecnico di Airtel Africa mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 2,735 sterline con area di resistenza individuata a quota 2,801. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 2,691.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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