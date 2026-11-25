Londra: scambi al rialzo per Reckitt Benckiser Group

(Teleborsa) - Balza in avanti il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,86%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Reckitt Benckiser Group rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Reckitt Benckiser Group sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 58,57 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 57,71. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 59,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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