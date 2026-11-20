Londra: scambi in positivo per Reckitt Benckiser Group
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa, in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Reckitt Benckiser Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,14%, rispetto a -4,36% del principale indice della Borsa di Londra).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Reckitt Benckiser Group. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 57,17 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 56,14. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 55,52.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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