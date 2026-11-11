Segnali d'acquisto per Reckitt Benckiser Group

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Punta con decisione al rialzo la performance del distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , con una variazione percentuale dell'1,40%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Reckitt Benckiser Group presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 56,56 sterline, con stop loss impostato a quota 54,28 pounds, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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