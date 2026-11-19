Londra: rosso per Reckitt Benckiser Group

(Teleborsa) - Retrocede il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa , con un ribasso del 2,28%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Reckitt Benckiser Group rispetto all'indice di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Reckitt Benckiser Group . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 56,79 sterline. Primo supporto visto a 55,16. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 54,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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