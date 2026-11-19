Londra: rosso per Reckitt Benckiser Group
(Teleborsa) - Retrocede il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa, con un ribasso del 2,28%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Reckitt Benckiser Group rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Reckitt Benckiser Group. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 56,79 sterline. Primo supporto visto a 55,16. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 54,57.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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