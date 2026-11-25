Londra: scambi in positivo per Melrose Industries

(Teleborsa) - Bene la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere , con un rialzo dell'1,84%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Melrose Industries evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Melrose Industries rispetto all'indice.





Osservando il grafico di breve periodo di Melrose Industries , si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 4,87 sterline e supporto a 4,763. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 4,977.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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