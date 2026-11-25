Londra: scambi in positivo per Melrose Industries
(Teleborsa) - Bene la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, con un rialzo dell'1,84%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Melrose Industries evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Melrose Industries rispetto all'indice.
Osservando il grafico di breve periodo di Melrose Industries, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 4,87 sterline e supporto a 4,763. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 4,977.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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