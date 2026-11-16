Milano 17:35
51.521 -0,65%
Nasdaq 19:32
27.216 -2,60%
Dow Jones 19:32
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Londra 18:04
10.882 -0,19%
Francoforte 17:37
26.599 -0,57%

Londra: balza in avanti Melrose Industries

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti Melrose Industries
Bene la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, con un rialzo del 2,35%.
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