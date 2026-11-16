Londra: scambi in positivo per Melrose Industries

(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,35%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Melrose Industries evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Melrose Industries rispetto all'indice.





Le implicazioni di medio periodo di Melrose Industries confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 4,995 sterline con primo supporto visto a 4,89. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 4,824.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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