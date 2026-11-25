Parigi: positiva la giornata per Sanofi

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo farmaceutico francese , che tratta in utile del 3,37% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sanofi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso farmaceutico rispetto all'indice.





Tecnicamente, Sanofi è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 97,85 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 95,21. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 100,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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