Parigi: giornata depressa per Sanofi

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo farmaceutico francese , in flessione dell'1,88% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sanofi , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo del colosso farmaceutico confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 85,39 Euro con primo supporto visto a 84,24. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 83,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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