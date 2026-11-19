Parigi: giornata depressa per Sanofi
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo farmaceutico francese, in flessione dell'1,88% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sanofi, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo del colosso farmaceutico confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 85,39 Euro con primo supporto visto a 84,24. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 83,84.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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