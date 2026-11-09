Parigi: andamento sostenuto per Sanofi

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo farmaceutico francese , che avanza bene del 2,54%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sanofi rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo del colosso farmaceutico sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 86,52 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 84,81. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 88,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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