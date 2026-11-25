Piazza Affari: scambi in positivo per Buzzi
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società attiva nel settore del cemento, che avanza bene del 2,75%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Buzzi rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Buzzi. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 44,05 Euro. Primo supporto visto a 42,96. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 42,24.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```