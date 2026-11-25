



(Teleborsa) - A fronte di un’evoluta industria del riciclo, si registrano crescenti criticità nell’effettivo impiego nei processi produttivi delle nuove risorse recuperate. La concorrenza delle materie prime vergini mette in difficoltà diverse filiere. È la fotografia scattata dal Rapporto annuale ‘’, presentato a Roma da, dal quale emerge come ad oggi servono misure normative e fiscali che rendano l’impiego delle materie prime seconde una scelta sicura e conveniente.“Il riciclo non è soltanto una questione ambientale, ma una componente strategica della politica industriale del Paese. - ha sottolineato il Presidente di AssoAmbiente,- L’Italia dispone di un patrimonio di competenze e capacità produttive che dobbiamo valorizzare, soprattutto in una fase in cui la sicurezza degli approvvigionamenti e l’autonomia dalle materie prime estere sono diventate priorità per l’Europa. Il Circular Economy Act rappresenta un’occasione importante per costruire un mercato europeo delle materie recuperate più solido e competitivo. Serve un cambio di passo: sostenere il riciclo significa rafforzare la competitività e la sicurezza economica del nostro Paese”Secondo lo studio nel 2025 in Italiadi materiali hanno cessato di essere rifiuti diventando materie prime seconde. Questa elevata produzione, tuttavia non ne garantisce l’effettivo impiego industriale: nonostante un tasso di avvio a recupero dell’82,4%, si stima che il 30-40% degli aggregati riciclati rimanga invenduto.Per quanto riguarda le aziende nazionali del riciclo, sulla base di un campione di 606 operatori esaminati, è emerso che l’83% è costituito da micro e piccole imprese, mentredelle aziende generano oltre il 50% del fatturato.AssoAmbiente proponesu cui procedere rapidamente: dall’armonizzazione europea dei criteri End of Waste alla rimozione degli ostacoli alla circolazione dei materiali recuperati; dal riconoscimento dei benefici ambientali del riciclo con compensazione dei maggiori costi energetici, agli incentivi fiscali per i prodotti riciclati e alla definizione di condizioni competitive eque tra operatori europei ed extra-UE.