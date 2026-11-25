



Amundi

Crédit Agricole

(Teleborsa) -, la fintech franco-britannica dei fondi di liquidità tokenizzati,guidato da NEA, con l'obiettivo di offrire a imprese e privati un rendimento sulla liquidità senza vincolarla.In occasione del Salone dei Pagamenti,, ha detto a Teleborsa: "Per noi è un momento di espansione internazionale, e l'Italia è uno dei nostri principali mercati di espansione.e che possa esserlo rimanendo completamente liquida. Questa è la nostra value proposition e quello che portiamo sul mercato: un'offerta che oggi di fatto manca".Il round di Serie B, annunciato a ottobre, ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Index Ventures, Bpifrance, Speedinvest, Flourish Ventures, Shapers, White Star Capital, Blockwall, Frst, EQNX, Mirana Ventures e Wintermute Ventures, oltre a business angel come l'ex presidente della Bundesbank Axel Weber e i fondatori di Qonto. Il. Le risorse saranno destinate al lancio di nuovi fondi, all'apertura di nuovi mercati e alla crescita del team. Mazzilli, in precedenza Principal in un fondo internazionale di venture capital, è arrivata a Milano come Country Manager nell'ambito del rafforzamento sul mercato italiano.Sul modello di offerta, Mazzilli ha spiegato: "Parlando di liquidità aziendale, per noi come prima cosa è importante pensare al rischio e tenerlo il più basso possibile: infatti i nostri fondi hanno un rating AAA da parte di S&P, quindi il più alto possibile, e questo è il nostro primo obiettivo. I nostri strumenti sono strumenti di finanza tradizionale, money market fund, cioè fondi monetari, quindi strumenti conosciuti., nella maniera più sicura possibile"."Prima di lanciare Spiko abbiamo costruito un', per avere la struttura più sicura possibile. Oggi i nostri clienti non vedono neanche lo strumento blockchain e serve solo a offrire un servizio a un costo più basso e più veloce. Infatti offriamo prelievi istantanei anche fino a 500 mila euro. Questo è l'utilizzo che facciamo della tecnologia, che ovviamente è molto importante: ci consente di essere quanto più competitivi sul mercato e di offrire un servizio migliore ai nostri clienti", ha aggiunto Mazzilli.La gamma di Spiko comprende Smart Cash, gestito da, che offre il tasso overnight più uno spread in euro, dollari, sterline e franchi svizzeri e ha un rating tripla AAA di S&P, e i fondi monetari Spiko T-Bills, che investono in titoli di Stato a breve termine in euro e dollari. Entrambi sono accessibili a partire da 1 euro. Ad inizio novembre 2026 i rendimenti annualizzati, al netto delle commissioni e al lordo delle imposte, erano pari al 2,84% per Smart Cash EUR e al 2,43% per Spiko T-Bills EUR. I fondi sono OICVM di diritto francese, gli asset sono custoditi da CACEIS Bank del gruppoe Spiko è un'impresa di investimento autorizzata dall'ACPR e vigilata dall'AMF. Secondo la società, Spiko è ilSul mercato italiano, Mazzilli ha commentato: "Il feedback è ottimo, nel senso che c'è sicuramente tantissima liquidità ferma, che è un problema che noi siamo qui per risolvere.. Ci rivolgiamo sia a PMI tradizionali sia ad aziende con un background più tecnologico, e da entrambe le parti vediamo che oggi le alternative principali sono ancora il conto corrente a zero o il deposito vincolato, in cui vado a vincolare la mia liquidità in cambio di un tasso. Noi vogliamo porci proprio nel mezzo, per dire che anche la liquidità corrente può essere remunerata con un buon tasso che sia risk free".da Paul-Adrien Hyppolite, ex vice responsabile della divisione Mercati Finanziari del Tesoro francese, e da Antoine Michon, ex consulente tecnologico del governo francese con un passato in Palantir, Spiko ha sede a Londra e Parigi. Gestisce oggi 3 miliardi di euro di asset, oltre cinque volte i 0,6 miliardi di un anno prima, per più di 14.300 clienti tra aziende e privati in oltre 25 giurisdizioni, che dal lancio hanno maturato circa 47 milioni di euro di interessi.