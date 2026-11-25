Milano
17:35
47.249
-1,81%
Nasdaq
19:41
25.867
-1,32%
Dow Jones
19:41
50.220
+0,40%
Londra
17:35
10.427
-0,38%
Francoforte
17:35
24.702
-1,26%
Mercoledì 25 Novembre 2026, ore 19.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ UK: rendimento dei titoli di stato decennali 5,13% alle 18:00
UK: rendimento dei titoli di stato decennali 5,13% alle 18:00
In breve
,
Finanza
25 novembre 2026 - 18.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Il rendimento delle obbligazioni inglesi a 10 anni è pari 5,13% alle 18:00.
Condividi
Leggi anche
UK: rendimento dei titoli di stato decennali 5,32% alle 18:00
UK: rendimento dei titoli di stato decennali 5,21% alle 18:00
UK: rendimento dei titoli di stato decennali 5,19% alle 18:00
UK: rendimento dei titoli di stato decennali 5,21% alle 18:00
Titoli e Indici
Regno Unito Yield 10Y
-1,31%
Altre notizie
UK: rendimento dei titoli di stato decennali 5,25% alle 18:00
UK: rendimento dei titoli di stato decennali 5,31% alle 18:00
UK: rendimento dei titoli di stato decennali 5,34% alle 18:00
UK: rendimento dei titoli di stato decennali 5,23% alle 18:00
UK: rendimento dei titoli di stato decennali 5,24% alle 18:00
UK: rendimento dei titoli di stato decennali 5,39% alle 18:00
Guide
Spread BTP-Bund: quali sono i fattori che influenzano il differenziale
Lo spread BTP-Bund misura la differenza tra i rendimenti dei titoli di Stato decennali italiani e tedeschi. Il confronto viene spesso utilizzato per osservare come cambia la valutazione relativa del...
leggi tutto