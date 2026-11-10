Milano 17:35
51.755 +0,69%
Nasdaq 18:36
27.485 -1,51%
Dow Jones 18:36
52.077 -0,60%
Londra 17:35
10.752 -0,29%
Francoforte 17:35
26.347 +0,31%

UK: rendimento dei titoli di stato decennali 5,21% alle 18:00

In breve, Finanza
UK: rendimento dei titoli di stato decennali 5,21% alle 18:00
Il rendimento delle obbligazioni inglesi a 10 anni è pari 5,21% alle 18:00.
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