Milano 17:35
51.947 +0,37%
Nasdaq 18:43
28.548 +2,91%
Dow Jones 18:43
52.399 +0,32%
Londra 17:35
10.835 +0,78%
Francoforte 17:35
26.663 +1,20%

UK: rendimento dei titoli di stato decennali 5,25% alle 18:00

In breve, Finanza
UK: rendimento dei titoli di stato decennali 5,25% alle 18:00
Il rendimento delle obbligazioni inglesi a 10 anni è pari 5,25% alle 18:00.
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