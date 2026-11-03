Milano
17:35
49.942
-0,01%
Nasdaq
19:01
28.232
+0,87%
Dow Jones
19:01
51.801
-0,35%
Londra
17:35
10.638
-1,14%
Francoforte
17:35
25.865
-0,45%
Martedì 3 Novembre 2026, ore 19.17
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ UK: rendimento dei titoli di stato decennali 5,24% alle 18:00
UK: rendimento dei titoli di stato decennali 5,24% alle 18:00
In breve
,
Finanza
03 novembre 2026 - 18.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Il rendimento delle obbligazioni inglesi a 10 anni è pari 5,24% alle 18:00.
Condividi
Leggi anche
BONO Spagna: rendimento dei titoli di stato decennali 3,93% alle 18:00
T-BOND: rendimento dei titoli di stato decennali statunitensi 4,94% alle 18:00
BUND: rendimento 3,33% alle 18:00
UK: 10-year government bond yield at 5.24% at 6:00 PM
Titoli e Indici
Regno Unito Yield 10Y
+0,93%
Altre notizie
Bond, forti vendite su OAT e BTP: lo spread Francia-Germania sfiora 140 punti base
BTP: rendimento 4,46% alle 18:00
OAT Francia: rendimento delle obbligazioni a 10 anni 4,94% alle 18:00
Titoli di Stato: Oat decennale al 5,05%, spread Italia-Germania ai massimi da aprile 2025
Fondo sovrano norvegese, terzo trimestre in rosso (-0,5%): pesano le perdite nei bond (-3,5%)
Borse europee in rosso, Milano maglia nera. Parigi sotto pressione per la crisi politica
Guide
Delisting, cosa accade agli azionisti quando una società lascia la Borsa
Il delisting è la revoca delle azioni di una società dalle negoziazioni su una Borsa. Per l’azionista può significare ricevere denaro attraverso un’OPA, vedersi liquidare obbligatoriamente le azioni...
leggi tutto