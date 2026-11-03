Milano 17:35
49.942 -0,01%
Nasdaq 19:01
28.232 +0,87%
Dow Jones 19:01
51.801 -0,35%
Londra 17:35
10.638 -1,14%
Francoforte 17:35
25.865 -0,45%

UK: rendimento dei titoli di stato decennali 5,24% alle 18:00

In breve, Finanza
UK: rendimento dei titoli di stato decennali 5,24% alle 18:00
Il rendimento delle obbligazioni inglesi a 10 anni è pari 5,24% alle 18:00.
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