(Teleborsa) - Seduta perlopiù positiva
per i listini asiatici sostenuti dal settore tech dopo le forti vendite delle scorse sedute.
A supportare il sentiment contribuisce anche Kioxia Holdings
, balzata di circa il 13% a Tokyo, in scia a un accordo con Nvidia
per ampliare la capacità effettiva della memoria GPU impiegando i propri SSD.
Resta l'attenzione anche sulla politica monetaria con la Banca centrale sudcoreana
che, come previsto, ha aumentato i tassi di 25 punti base, portandoli al 3,25%, ai massimi dell'ultimo biennio, dopo averli già aumentati a luglio e agosto. L'istituto ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita per il 2026, dal 3,3% stimato ad agosto al 3,9%, e per il 2027, dal 2,9% al 4,1%.
L'inflazione generale dovrebbe attestarsi mediamente al 2,7% quest'anno e al 2,4% il prossimo, a fronte rispettivamente del 2,7% e del 2,3% attesi precedentemente, mantenendosi al di sopra del target del 2% della banca centrale.
Gli indici Tokyo
continua la sessione in rialzo, con il Nikkei 225
che avanza dello 0,75, mentre, al contrario, profondo rosso per Shenzhen
, in netto calo del 3,88%.
Poco sopra la parità Hong Kong
(+0,54%); come pure, in moderato rialzo Seul
(+0,28%).
Leggermente positivo Mumbai
(+0,52%); sulla stessa linea, in frazionale progresso Sydney
(+0,38%).
I dati macro
Leggermente rivisto al rialzo il leading indicator giapponese
che, a settembre, risulta pari a 116,5 punti
, rispetto ai 116,4 della stima preliminare, ma in calo rispetto ai 118 punti del mese precedente. Lo rende noto il Cabinet Office del Giappone nella sua lettura definitiva.
Forex, materie prime e tassi
Seduta trascurata per l'euro contro la valuta nipponica
, che mostra un timido -0,07%. Andamento piatto per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra una variazione percentuale pari a -0,16%. Appiattita la performance dell'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un modesto -0,14%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,64%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,61%.