(Teleborsa) - Seduta in buon rialzo per le Borse europee, Piazza Affari compresa
, con il sentiment di mercato sostenuto dal chiarimento secondo cui i nuovi dazi statunitensi sulla Cina e su decine di altri Paesi sostituiranno quelli precedenti, anziché sommarsi a essi, mentre restano invariati i timori sugli investimenti legati all'intelligenza artificiale. La seduta odierna è contraddistinta da spunti e volumi limitati per il fatto che il mercato azionario statunitense è chiuso per la festività del Giorno del Ringraziamento.
Sul fronte della politica monetaria, i membri del Consiglio direttivo della Banca centrale europea hanno prospettato un ulteriore inasprimento
della politica monetaria in futuro, a seguito di un peggioramento delle previsioni sull'inflazione. I verbali della decisione sui tassi di interesse di ottobre - in occasione della quale i responsabili delle politiche monetarie hanno scelto di non procedere con un rialzo - hanno rivelato
che alcuni temono addirittura che la crescita dei prezzi al consumo non tornerà all'obiettivo del 2% prima del 2028.
Intanto, Pablo Hernandez de Cos si appresta a diventare presidente della BCE
. Dato che il governo olandese si è allineato al consenso degli altri partner europei - dopo aver inizialmente sostenuto un proprio candidato - i leader riuniti a Bruxelles si preparano a nominare
lo spagnolo per succedere a Christine Lagarde.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,098. Seduta in frazionale ribasso per l'oro
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,34%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,14%. Lo Spread
tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 4,33%. Tra i mercati del Vecchio Continente
in primo piano Francoforte
, che mostra un forte aumento del 2,16%, decolla Londra
, con un importante progresso dell'1,88%, e in evidenza Parigi
, che mostra un forte incremento dell'1,76%.
Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese
, con il FTSE MIB
, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,46%; sulla stessa linea, balzo del FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 51.042 punti. Ottima la prestazione del FTSE Italia Mid Cap
(+1,95%); sulla stessa linea, in netto miglioramento il FTSE Italia Star
(+2,14%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Stellantis
(+6,92%), Prysmian
(+6,49%), STMicroelectronics
(+5,16%) e Technoprobe
(+4,43%).
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Fiera Milano
(+4,80%), Webuild
(+4,78%), Danieli
(+4,32%) e Interpump
(+4,30%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su BFF Bank
, che continua la seduta con -3,06%. Soffre NewPrinces
, che evidenzia una perdita del 2,08%. Deludente BF
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca DiaSorin
, che mostra un piccolo decremento dello 0,92%.