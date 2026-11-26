Bce: ad ottobre tassi fermi all'unanimità, ma molti avrebbero alzato

Dicembre resta aperto

(Teleborsa) - Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso all'unanimità, il 28-29 ottobre, di lasciare invariati i tre tassi di riferimento, ma "un gran numero" di membri avrebbe potuto sostenere un rialzo. Lo mostra il resoconto pubblicato oggi. La proposta del capo economista Philip Lane è stata approvata da "tutti i membri": dopo le strette di giugno e settembre, il tasso sui depositi è al 2,50%.



Il quadro, spiega il testo dei verbali pubblicato oggi, è peggiorato. L'inflazione è salita al 3,8% a settembre, dal 3,2% di agosto, con l'energia al 18,9%. Petrolio e gas hanno superato lo scenario avverso delle proiezioni di settembre. L'inflazione di fondo resta però "sostanzialmente stabile", i salari non mostrano una reazione "materiale" e non ci sono segni di effetti di secondo impatto. Le condizioni finanziarie si sono inasprite e le aspettative a lungo termine restano attorno al 2%.



Le ragioni per il rialzo



I favorevoli al rialzo hanno sostenuto che "l'unica questione era il momento", poiché il valore dell'attesa era "piuttosto ridotto" con una soluzione del conflitto in Medio Oriente sempre meno probabile. Il tasso sui depositi resta, a loro avviso, nell'intervallo dei tassi neutrali stimati: una stretta ora avrebbe solo "anticipato" quella necessaria. Anche questi membri hanno appoggiato la pausa, a patto che la comunicazione ribadisse l'impegno sul 2% e che la direzione fosse chiara, "senza pre-impegni".



Altri hanno invocato una risposta "misurata", con più dati e le proiezioni di dicembre, che per la prima volta arrivano al 2029. Attendere, è stato detto, è "coerente con un comportamento razionale" e con quanto già scontato dai mercati. Il Consiglio ha discusso anche del rischio che decisioni e attese diventino "troppo legate" alle riunioni con le proiezioni: sarebbe "inappropriato" far pensare che i tassi cambino solo in quelle sedute.



Il messaggio al mercato



"Un altro rialzo sarebbe probabilmente necessario, a meno che le prospettive dell'inflazione non migliorino in modo significativo", hanno sostenuto i membri del Consiglio direttivo, che hanno mantenuto "l'opzionalità" per dicembre. Nessun impegno su un percorso dei tassi: restano l'approccio dipendente dai dati e "riunione per riunione". La pausa, hanno precisato, "non riflette una minore preoccupazione" e la Bce resta "pronta" a usare tutti gli strumenti per riportare l'inflazione al 2%. Le decisioni, hanno chiarito, sono prese "indipendentemente dalle attese di mercato". Sulla finanza pubblica, è stato ribadito che le risposte allo shock energetico devono essere "temporanee, mirate e su misura".

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