(Teleborsa) - Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa
intende avviare già oggi, nel corso del vertice, le consultazioni
con il Parlamento europeo e il Consiglio direttivo della Bce sul rinnovo dei vertici
dell'Eurotower, "in linea con la procedura stabilita dai Trattati", riferiscono fonti europee riportate da diverse agenzie di stampa. Le consultazioni
apriranno la strada alle nomine definitive, che il Consiglio europeo effettuerà a dicembre
.
I leader hanno affrontato il tema in apertura di riunione per far avanzare la procedura di copertura
dei posti vacanti. Serve una raccomandazione
del Consiglio dell'Ue per ciascuna posizione, passaggio che può essere gestito tramite il Coreper.De Cos verso la presidenza
Lo spagnolo Pablo Hernández de Cos
, oggi direttore generale della Banca dei regolamenti internazionali, si avvicina sempre di più quindi alla presidenza della Bce. La Germania sarebbe pronta a sostenerlo
, puntando in cambio sul ruolo di capo economista per Markus Brunnermeier
, la cui candidatura è stata confermata dal ministero delle Finanze tedesco. La scelta, che mantiene l'equilibrio tra Nord e Sud nel Comitato esecutivo, riduce le chance dell'unico rivale, l'ex governatore olandese Klaas Knot
, considerato più vicino ai falchi.
Ex capo economista e poi governatore della Banca di Spagna, De Cos è considerato vicino a Mario Draghi
e ha fama di indipendenza. I posti in gioco sono tre: la presidenza, da cui Christine Lagarde
uscirà il 7 febbraio, il capo economista, oggi Philip Lane
, e le operazioni di mercato di Isabel Schnabel
, in partenza a gennaio per l'Fmi, che dovrebbe andare alla Francia.