Black Friday, Ceccardi (Lega): "Basta disparità fiscali tra colossi web e piccoli commercianti"

(Teleborsa) - "Mentre i giganti dell’e-commerce si preparano a incassare miliardi con il Black Friday, migliaia di piccoli commercianti italiani devono fare i conti con costi di gestione, pressione fiscale e una burocrazia sempre più opprimente.



Per questo ho presentato un’interrogazione alla Commissione europea, chiedendo quali iniziative intenda adottare per superare le disparità fiscali e concorrenziali tra le grandi piattaforme digitali e il commercio tradizionale". Così in una nota Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega e vicepresidente del gruppo Patriots for Europe.



Dal 2018 l’Europa discute di un sistema comune di tassazione dei servizi digitali senza essere riuscita a raggiungere un accordo. Non chiediamo nuove tasse per finanziare Bruxelles, ma regole che consentano agli Stati membri di tassare equamente le multinazionali nei mercati in cui generano i propri ricavi, senza scaricare ulteriori costi sulle piccole imprese e sui consumatori.



La difesa del commercio di prossimità è anche una battaglia per la sicurezza e la vivibilità delle nostre città. Dove chiudono i negozi avanzano la desertificazione dei centri storici, l’abbandono e il degrado. In Toscana, terra di botteghe storiche, eccellenze artigianali e piccoli borghi, il commercio rappresenta un patrimonio economico, sociale e culturale che dobbiamo preservare.



In occasione del Black Friday, invito i cittadini a valorizzare le attività commerciali del proprio territorio. Il futuro delle nostre città non può essere affidato a un algoritmo", conclude.







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