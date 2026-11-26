Black Friday: giro d’affari da 6,6 miliardi euro, 3 italiani su 4 anticiperanno regali Natale

(Teleborsa) - Il Black Friday si conferma un appuntamento sempre più importante per i consumi degli italiani. La spesa media stimata raggiunge i 262 euro pro capite, mentre il giro d’affari complessivo della settimana promozionale arriva a 6,6 miliardi di euro, considerando sia gli acquisti online sia quelli nei negozi fisici. Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcom, il valore delle vendite registra una crescita del 3,1% rispetto al 2025 e del 131% rispetto al 2018, a conferma del peso crescente assunto da questa iniziativa nel calendario commerciale. Il mercato si conferma sempre più multicanale: il 72,1% degli intervistati dichiara infatti di utilizzare sia i negozi fisici sia l'online per i propri acquisti, mentre il 22,6% sceglie esclusivamente il canale digitale e il 5,3% si affida soltanto ai punti vendita tradizionali.



Confcom, giro d’affari da 6,6 miliardi di euro: spesa media di 262 euro a persona



In termini di fatturato, le vendite online rappresentano poco meno di due terzi di quelle realizzate nei negozi fisici, con un volume d'affari quasi doppio. Le dinamiche di crescita dei due canali risultano simili, pur partendo da livelli differenti. Il Black Friday rappresenta, inoltre, un'occasione per anticipare gli acquisti natalizi: il 70% dei consumatori dichiara di approfittare delle promozioni anche per comprare i regali di Natale, una quota in moderata crescita rispetto al 2025. Una parte di questi acquisti, stimata tra il 10% e il 15% sulla base delle vendite degli anni precedenti, si traduce in consumi aggiuntivi e non in una semplice anticipazione di spese che sarebbero state comunque effettuate a dicembre. La settimana degli sconti assume così un ruolo sempre più rilevante anche in vista del periodo natalizio, tradizionalmente il più importante dell'anno per i consumi delle famiglie. Negli ultimi anni, del resto, il peso delle vendite al dettaglio non alimentari si è progressivamente spostato da dicembre a novembre, proprio per effetto del Black Friday: rispetto al 2019, la quota di novembre sul totale annuo è passata dall'8,9% al 9,1% in valore.



Sul fronte della propensione all’acquisto, la recente indagine Confcommercio-Format rileva che nel 2026 la quota di italiani maggiorenni interessati agli acquisti durante il Black Friday è compresa tra il 42,5% e il 65,2%. Tra i prodotti più ricercati figurano abbigliamento, elettronica di consumo, informatica e comunicazioni, giocattoli, articoli per la cura della persona, prodotti per la casa e arredamento. Nonostante il clima di incertezza economica, gli italiani continuano dunque a guardare con interesse alle opportunità offerte dalle promozioni, cercando di ottimizzare la spesa e cogliere le occasioni più convenienti. Anche il modo di affrontare gli acquisti è cambiato: il consumatore arriva al Black Friday sempre più preparato e informato, dopo aver confrontato prezzi, caratteristiche dei prodotti e offerte attraverso le ricerche online e i nuovi strumenti digitali.



Codacons, 3 italiani su 4 anticiperanno regali di Natale





Gli acquisti online durante la settimana del Black Friday faranno registrare quest’anno un giro d’affari da circa 4,3 miliardi di euro, in aumento del 7% sul 2025, e 3 italiani su 4 che faranno acquisti durante il periodo di sconti sfrutteranno le offerte per anticipare i regali di Natale. Il 50% dei consumatori, inoltre, ricorrerà all’intelligenza artificiale per orientare lo shopping e confrontare prezzi e caratteristiche dei prodotti. I dati arrivano dal Codacons, che fornisce oggi le previsioni sul Black Friday 2026.





L’appuntamento con gli sconti vede oltre l’80% dei consumatori pronto a valutare possibili acquisti approfittando di offerte e promozioni, e anche quest’anno in testa alle preferenze si piazzano abbigliamento, calzature e accessori, seguiti fa prodotti elettronici, piccoli elettrodomestici per la casa (friggitrici ad aria, macchine da caffè, aspirapolveri, ecc.), e prodotti per la cura della persona.



Oltre il 60% degli acquisti complessivi generati dal Black Friday avverrà sul web, dando vita ad un giro d’affari da circa 4,3 miliardi di euro, con una crescita del +7% sul 2025, ma alla base del successo del periodo di sconti, tuttavia, non vi è un aumento della capacità di spesa dei cittadini o della loro ricchezza, ma i cambiamenti nelle abitudini di acquisto e le nuove strategie di sopravvivenza adottate dalle famiglie: sempre più italiani infatti sfruttano sconti e offerte di fine novembre per anticipare la spesa relativa ai regali di Natale, al punto che quest’anno 3 italiani su 4, il 75% di chi farà acquisti durante il Black Friday, includerà nello shopping doni natalizi da destinare a parenti e amici.



Sempre più centrale anche il ruolo dell’intelligenza artificiale nelle scelte di consumo: circa il 50% dei consumatori italiani utilizzerà sistemi basati sull’IA per cercare prodotti, confrontare caratteristiche e prezzi, individuare offerte e orientare le decisioni di acquisto – conclude il Codacons.

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