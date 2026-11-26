Consob, Centemero lascia la Camera: via libera alla nomina a commissario

(Teleborsa) - Giulio Centemero ha annunciato le proprie dimissioni da deputato all'indomani della deliberazione del Consiglio dei Ministri sulla proposta di nomina a Commissario Consob, arrivata dopo i pareri favorevoli espressi dalle commissioni Finanze di Camera e Senato. Il deputato della Lega prenderà il posto lasciato libero da Carlo Comporti, designato alla presidenza dell'ESMA, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.



Centemero ha manifestato la propria volontà di rimettere il mandato parlamentare con una lettera inviata alla presidenza della Camera, letta stamattina all'Aula di Montecitorio dalla vice presidente Anna Ascani.



"Le manifesto la volontà di dimettermi dal mandato parlamentare - ha scritto nella lettera - La mia decisione è motivata dalla volontà di assumere l'incarico in Consob una volta intervenuto il decreto di nomina del Presidente della Repubblica, tenuto conto del regime di incompatibilità. Desidero ringraziare lei e tutti i colleghi per il lavoro svolto insieme e augurare a ciascuno un proficuo proseguimento della legislatura".



"Trattandosi di un caso di incompatibilità, la Camera prende atto di questa comunicazione e della conseguente cessazione dal mandato", ha concluso Ascani dopo la lettura.



Il passaggio da Montecitorio all'Autorità di vigilanza sui mercati non è stato privo di obiezioni. Nel corso dell'audizione davanti alle commissioni congiunte, diversi parlamentari avevano sollevato dubbi sull'opportunità di affidare il ruolo a un esponente politico. "Sono consapevole che il passaggio dal Parlamento a un'autorità indipendente possa suscitare legittimi interrogativi", aveva riconosciuto Centemero, chiedendo però di essere giudicato non "su dichiarazioni di principio" ma "dai comportamenti", nel rispetto rigoroso delle regole e della disciplina sul conflitto di interessi. "Se sarò nominato mi spoglierò completamente del ruolo politico", aveva assicurato, citando come precedenti due ex presidenti della Consob con un passato di militanza politica: Guido Rossi, eletto nelle liste del Pci, ed Enzo Berlanda, esponente della Dc.



Milanese, classe 1979, Centemero è laureato in Economia e Commercio a Bergamo ed è dottore commercialista e revisore legale dal 2009. Si è specializzato in project management alla Boston University e ha conseguito un master in management della pubblica amministrazione alla Bocconi. Dopo le prime esperienze professionali in IBM UK, ADZ Morison e PwC, tra il 2009 e il 2015 ha lavorato a Bruxelles come assistente parlamentare al Parlamento europeo, ricoprendo nel tempo anche incarichi nei consigli di amministrazione e di sorveglianza di diverse società, tra cui AEB Group, Saronno Servizi e DEA.



Iscritto alla Lega dal 1996, ne è stato tesoriere dal 2014 al 2023. Eletto alla Camera nel 2018 e riconfermato nel 2022, era capogruppo del partito in commissione Finanze e vicepresidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria. A Montecitorio ha concentrato la propria attività sulla riforma del TUF, il Testo Unico della Finanza.

Condividi

```