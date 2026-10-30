Consob, Guglielmina Onofri nuova presidente dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie

Aldo Magnoni ricoprirà il ruolo di Vice Direttore Generale della Consob

(Teleborsa) - Guglielmina Onofri sarà la prossima presidente dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (Acf), lo strumento di risoluzione delle controversie tra investitori "retail" e intermediari, istituito dalla Consob. La Commissione ha disposto la nomina di Onofri a partire dal prossimo 13 dicembre, quando prenderà il posto di Gianpaolo Eduardo Barbuzzi, il cui secondo mandato è arrivato a scadenza.



Onofri è Funzionario Generale della Consob dal 1° luglio 2024, con funzioni e compiti di indirizzo delle attività in materia di Finanza Sostenibile. In Consob dal 1993 è stata, tra i vari incarichi, responsabile della Divisione Informazione Emittenti, responsabile dell'Ufficio Vigilanza Informazione Emittenti e responsabile dell'Ufficio Regole Contabili.



La Commissione ha anche nominato Aldo Magnoni Vice Direttore Generale della Consob. Prenderà il posto dell'attuale Vice Direttore, Giampiero Longobardi, che rientra in Banca d'Italia. Magnoni, che assumerà l'incarico dal 1° dicembre 2026, è Funzionario Generale della Consob dal 1° luglio 2024. In Consob dal 1988 ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di responsabile della Divisione Amministrazione e Finanza e della Divisione Ispettorato.

Condividi

```