Dl carburanti, via libera definitivo della Camera: 137 sì e 97 no

Commissario per le trivellazioni a terra, revisione dei contributi di connessione

(Teleborsa) - L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva, con 137 voti favorevoli e 97 contrari, il decreto con le "Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche".



Trivellazioni



Il decreto introduce un commissario per l'esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato nei procedimenti amministrativi su prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, nel caso in cui la Regione interessata non si esprima sull'intesa. Una modifica introdotta al Senato estende le funzioni del commissario all'adozione di "ogni atto endoprocedimentale o provvedimento autorizzatorio comunque denominato, di competenza della medesima Regione o di Enti locali rientranti nel relativo territorio, propedeutico e necessario alla conclusione del procedimento".



Contributi di connessione e biogas



Arera dovrà rivedere i contributi di connessione, con una riduzione della quota potenza e una rimodulazione degli altri, "senza incrementi degli oneri di sistema a carico degli utenti finali". L'obiettivo è "favorire il processo di elettrificazione dei consumi e il raggiungimento degli obiettivi" del Pniec.



Palazzo Madama ha introdotto altre due correzioni, tra cui una sui criteri di ammissibilità dei residui dell'industria agroalimentare e delle biomasse in ingresso negli impianti di biogas e biometano.



Rinnovabili



La seconda misura invece modifiche disciplina l'individuazione delle aree idonee su terraferma all'installazione di impianti da fonti rinnovabili e dispone, in merito all'installazione di impianti da fonti rinnovabili all'interno delle buffer zone, le 'zone cuscinetto' individuate per garantire la protezione dei siti Unesco (con modifiche al cosiddetto testo unico Fer).

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