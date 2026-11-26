Engineering, ricavi stabili nei 9 mesi. Dalle cessioni ottenuti 880 milioni di euro

(Teleborsa) - Engineering, colosso informatico italiano, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi netti per 1,25 miliardi di euro, sostanzialmente in linea con lo stesso periodo del 2025, e un EBITDAC di 157,6 milioni, in crescita dell'1,3%. Tra i principali mercati di riferimento, i ricavi sono saliti del 9% nel settore pubblico e nei comuni e del 2% nel segmento Enterprise.



Il gruppo prosegue nel percorso di rifocalizzazione del business. Ha completato le cessioni di Alfahealth e di Industries eXcellence per un valore complessivo di circa 880 milioni, al lordo degli oneri legati alle operazioni. I proventi, interamente in contanti, saranno destinati principalmente a ridurre la leva finanziaria. Daranno inoltre al gruppo più margine di manovra per concentrare risorse e investimenti nelle aree a maggiore potenziale di crescita, tra cui intelligenza artificiale, cybersicurezza, soluzioni digitali e piattaforme software proprietarie.

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