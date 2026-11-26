Francoforte: balza in avanti Adidas

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di calzature sportive , che tratta in utile dell'1,97% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Adidas rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve del leader europeo dell'abbigliamento sportivo è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 175 Euro e supporto a 172,3. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 177,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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