Francoforte: balza in avanti Adidas
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di calzature sportive, che tratta in utile dell'1,97% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Adidas rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve del leader europeo dell'abbigliamento sportivo è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 175 Euro e supporto a 172,3. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 177,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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