Francoforte: giornata depressa per Adidas

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di calzature sportive , con un ribasso del 2,53%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Adidas rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Allo stato attuale lo scenario di breve del leader europeo dell'abbigliamento sportivo rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 171,3 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 168,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 174,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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