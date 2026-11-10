Francoforte: risultato positivo per Adidas

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di calzature sportive , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,85%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Adidas mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,15%, rispetto a +2,26% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





La tendenza di breve del leader europeo dell'abbigliamento sportivo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 182,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 180,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 184,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```