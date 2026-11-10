Francoforte: risultato positivo per Adidas
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di calzature sportive, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,85%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Adidas mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,15%, rispetto a +2,26% dell'indice della Borsa di Francoforte).
La tendenza di breve del leader europeo dell'abbigliamento sportivo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 182,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 180,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 184,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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