Francoforte: positiva la giornata per Lanxess

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia chimica tedesca , che tratta in utile del 3,75% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Lanxess rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 11,21 Euro con area di resistenza individuata a quota 11,44. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 11,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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