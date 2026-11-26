Francoforte: positiva la giornata per Lanxess
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia chimica tedesca, che tratta in utile del 3,75% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Lanxess rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 11,21 Euro con area di resistenza individuata a quota 11,44. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 11,06.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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