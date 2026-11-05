Francoforte: senza freni Lanxess

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia chimica tedesca , che tratta in rialzo del 16,35%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lanxess evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che produce prodotti chimici e polimeri rispetto all'indice.





Lo scenario di medio periodo di Lanxess ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 14,71 Euro. Supporto a 13,5. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 15,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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