Francoforte: senza freni Lanxess
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia chimica tedesca, che tratta in rialzo del 16,35%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lanxess evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che produce prodotti chimici e polimeri rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo di Lanxess ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 14,71 Euro. Supporto a 13,5. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 15,92.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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