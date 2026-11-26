Francoforte: scatto rialzista per Siltronic

(Teleborsa) - Brilla il produttore di wafer di silicio , che passa di mano con un aumento del 3,85%.



La tendenza ad una settimana di Siltronic è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo della società di materiali per semiconduttori evidenzia un declino dei corsi verso area 47,9 Euro con prima area di resistenza vista a 49,22. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 47,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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