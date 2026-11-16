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Francoforte: scambi negativi per Siltronic

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi negativi per Siltronic
Seduta in ribasso per il produttore di wafer di silicio, che mostra un decremento del 2,00%.
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