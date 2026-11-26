Francoforte: ThyssenKrupp sale verso 10,81 Euro

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di acciaio , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,39%.



L'andamento di ThyssenKrupp nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società tedesca specializzata nell'acciaio , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 10,56 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 10,81. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 10,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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