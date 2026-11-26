ICOP, OPS Trevi: mancato avveramento condizione soglia, Offerta inefficace

(Teleborsa) - Sulla base dei risultati definitivi dell'offerta pubblica di scambio volontaria promossa da ICOP sul totale delle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale , alla chiusura del Periodo di Adesione, risultano portate in adesione all’Offerta complessive 89.195 Azioni, rappresentative dello 0,136013% del capitale sociale dell’Emittente e pari allo 0,136013% delle Azioni Oggetto dell’Offerta. ICOP non ha effettuato alcun acquisto di azioni Trevi al di fuori dell’Offerta stessa.



Alla luce dei risultati definitivi dell’Offerta, ICOP conferma il mancato avveramento della Condizione Soglia e, in linea con quanto già comunicato, conferma altresì la propria volontà di non rinunciare alle condizioni sospensive e, in particolare, alla Condizione Soglia. Conseguentemente, l’Offerta non si è perfezionata e deve intendersi inefficace.



Pertanto, le Azioni portate in adesione all’Offerta sono state restituite e immesse nuovamente nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a carico degli stessi, in data 23 novembre 2026.

Condividi

```