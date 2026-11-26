Indicazioni rialziste per Sanofi

(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre

Seduta decisamente positiva per il gruppo farmaceutico francese , parte del CAC40 , che ha terminato in rialzo del 4,89%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 98,16 Euro, con stop loss individuato a quota 94,23 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```