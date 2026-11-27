Parigi: andamento negativo per Sanofi

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo farmaceutico francese , che presenta una flessione del 2,09%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sanofi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso farmaceutico rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Sanofi mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 99,51 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 93,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 105,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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