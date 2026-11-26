Kuwait, due italiani morti per un attacco con droni. Iran smentisce coinvolgimento

La situazione resta fortemente instabile nella regione mentre il petrolio risale a seguito di un attacco ad una raffineria saudita

(Teleborsa) - Due tecnici italiani impiegati per la società Rheinmetall Italia hanno perso la vita in seguito ad un attacco con droni in Kuwait. Le vittime sono Antonio Saccoccio, originario di Formia, ed Emanuele Lo Russo di Roma. La tragedia, secondo quanto riferito dalla Farnesina, è avvenuta mentre i due connazionali erano impegnati nella manutenzione delle antenne di rilevamento del sistema di difesa antiaerea Skyguard in dotazione alle Forze Armate kuwaitiane. Coinvolti anche un cittadino kuwaitiano e uno pakistano.



Appesa la notizia, mentre era impegnata Bruxelles per il Consiglio europeo, la Premier Giorgia Meloni ha voluto esprimere "profondo cordoglio" per la morte dei due connazionali e rivolgere "le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime, manifestando la propria vicinanza a tutte le persone coinvolte nell’attacco e alle loro famiglie".

La secca smentita dell'Iran L'attentato è stato addebitato in un primo momento alle forza militari iraniane, ma è poi giunta una netta smentita di Teheran. Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha riferito di aver avuto un colloquio diretto con l'omologo iraniano, il quale ha negato il coinvolgimento del proprio Paese nell'attacco con droni che ha causato la morte dei due italiani.



Una conferma è arrivata anche dall'Ambasciata della Repubblica Islamica a Roma, che ha respinto categoricamente le accuse di Kuwait. Il portavoce delle forze armate iraniane Abolfazl Shekarchi ha parlato di un "pretesto per coprire il proseguimento di attività ostili e un tentativo di aumentare l’instabilità nella regione".



Medio Oriente sempre più instabile: dal Golfo allo Yemen

L'episodio in Kuwait si inserisce in una fase di forte instabilità in Medio Oriente, segnata da mesi di tensioni e scontri legati alla guerra che ha visto contrapposti Iran, Stati Uniti e Israele e che è recentemente giunta ad un punto morto. A rendere ancora più critico il quadro è la situazione in Yemen, ancora impegnato in violenti scontri con i miliziani Houthi.



Nuovo attacco a raffineria Saudita fa risalire il greggio

Frattanto, la notizia di un nuovo attacco alla raffineria saudita di Jazan, ha fatto risalire il prezzo del petrolio, minacciando di compromettere la ripresa delle esportazioni di greggio nella regione, proprio in un momento in cui il traffico marittimo attraverso Hormuz è aumentato nell'ultimo periodo. Il Brent per consegna gennaio si è attestato sopra i 96 dollari al barile, coronando il movimento di recupero avviato nell'ultimo paio di giorni, mentre il WTI più resistente er effetto della festività del Ringraziamento, scambia poco sotto gli 85 dollari al barile. L'attenzione è ora puntata sul weekend quando si riunirà l'OPEC+ per definire la strategia di offerta per il 2027.





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