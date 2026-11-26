Londra: pioggia di acquisti su Fresnillo

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il leader mondiale dell'argento , che mostra una salita bruciante del 4,19% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fresnillo , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Fresnillo segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 21,5 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 21,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 21,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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